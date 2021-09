Torna la Festa del Partito Democratico alla Cava

Dopo 7 anni, torna la Festa del Partito Democratico Cava-Villanova che si svolgerà all’Anfiteatro del Parco Bertozzi (via Sillaro, 42). Saranno tre giorni di buon cibo, politica, cultura e spettacoli. Ogni sera dalle 19 sarà aperto lo stand gastronomico. Ecco il programma delle tre serate da venerdì 10 a domenica 12 settembre.

Venerdì 10 settembre, alle 19:30 l’iniziativa politica “Dialogo su strumenti e risorse che Emilia-Romagna ed Europa stanno mettendo in campo per ripartire insieme dopo la pandemia”. Ospite Manuela Rontini, consigliera regionale del PD e presidente Commissione Politiche Economiche, modera Marco Celli, Movimento Federalista Europeo. Alle 20:45 spettacolo musicale con Patrizia Ceccarelli e Giordano Giannarelli ed esibizione dei ballerini di Medialuna Tango. Sabato 11, alle 19.30 un’iniziativa culturale in occasione del 700esimo anniversario della morte del sommo poeta Dante Alighieri, letture a cura di Enrica Mancini e accompagnamento al violino Wilmer Massa. A seguire alle 20.45 grande spettacolo con i ballerini del “New Dance Club” dei maestri Fabio e Stefania. Domenica 12 settembre, a partire dalle ore 17:00 spettacoli ed esibizioni della Polisportiva Cava Ginnastica, esibizioni a cura del Raggio di Sole con spettacolo di fuoco e danza aerea e giochi di movimento e micro laboratori per bambini a cura dell’Orto del Brogliaccio. Alle 19:30 iniziativa “Un aperitivo con…”: i consiglieri comunali del PD si raccontano a due anni dall’avvio della legislatura. Alle 20.45, chiusura della festa con La Cumpagnì d’la Zercia che presenta “Zibaldòn Rumagnòl”.

Verranno attuati i protocolli sanitari per la prevenzione del Covid19 previsti dalla legge.

Si consiglia abbigliamento caldo. L’accesso alla festa è su via Sillaro e su via Alferello (traversa di via Cava).