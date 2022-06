Tosco-Romagnola, ammodernamento del tratto appenninico: il Ministero promette un tavolo di confronto

Sul tema dell’ammodernamento della Statale 67 arriva una buona notizia da Roma. Rispondendo ad un'interrogazione presentata dal deputato Carlo Ugo De Girolamo, capogruppo in commissione e co-fondatore di Coraggio Italia, che dall’inizio del mandato porta avanti la battaglia per rendere più sicura la Statale 67 “Tosco-Romagnola”, il Ministero dei Trasporti er la prima volta messo ‘nero su bianco’ che sarà attivato un tavolo di confronto che coinvolgerà tutte le istituzioni coinvolte e interessate a risolvere la questione dell’ammodernamento della “Tosco-Romagnola” che va avanti da vent’anni.

Argomenta De Girolamo: "In occasione dell’ultimo incontro pubblico promosso dal Comitato civico Statale 67 avvenuto lo scorso 21 maggio a Portico di Romagna, mi sono preso l'impegno di continuare nel sollecitare il Governo, per giungere ad un deciso intervento di ammodernamento di questa arteria, in particolare nel tratto da Forlì al Passo del Muraglione, per fluidificare la viabilità delle vallate, ridurre i rischi e sostenere lo sviluppo dei comuni attraversati dalla Statale 67”.

E l'annuncio dato dal Ministero in commissione, commenta De Girolamo, "è sicuramente un primo importante passo in avanti, ma certamente non risolutivo. Accolgo però favorevolmente il fatto che il governo abbia dimostrato un segno di attenzione verso il nostro territorio assumendosi l’impegno che espressamente avevo richiesto, ovvero quello di attivare un tavolo di confronto pubblico tra Anas, il Comitato civico, le istituzioni locali, regionali e nazionali”.

Ancora una volta il Ministero ci ha assicurato che "quanto all’ammodernamento del tratto che va da Forlì al Passo del Muraglione, la società Anas ha già avviato gli studi preliminari necessari per la realizzazione degli interventi più idonei per fluidificare la viabilità delle vallate e dare un sostegno concreto allo sviluppo dei comuni attraversati da questa arteria”, prosegue il parlamentare, che in sede di replica ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente il Comitato civico “per l’impegno infaticabile sin qui profuso, il supporto costante e la pervicace volontà di tenere alta l’attenzione sul tema”.

“Ritengo che la necessità di riunire formalmente tutte le istituzioni e Anas sotto la stessa ‘bandiera’, senza ‘colori politici’, ma solo con l’obiettivo di avviare una seria e proficua discussione progettuale sul futuro della Statale 67, debba essere lo spirito con cui si è chiamati a collaborare, a tutti i livelli istituzionali - conclude -. Solo se saremo in grado di fare tutti squadra, territorio, istituzioni, amministrazioni locali, vinceremo la partita dell’ammodernamento della Statale 67. Un’arteria fondamentale e strategica per lo sviluppo economico della Romagna. Proviamo a ripartire da qui. Continuerò, infine, per parte mia come sempre fatto, a vigilare attentamente affinché si possa presto concretizzare la misura dell’impegno assunto oggi dal Governo".