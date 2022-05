Tosco-Romagnola, se ne parla in un incontro pubblico con i deputati: "Ci teniamo al supporto della Provincia"

Il Comitato Civico SS67 propone a Portico di Romagna al Teatro Comunale “Iris Versari”, sabato con inizio alle 10:30, l’incontro pubblico dal titolo "Strada Statale 67 appenninica, ammodernamento da completare". L’intento è quello di fare il punto della situazione e capire come e in quali tempi si potrà procedere per la sistemazione della strada. “Com’è nello stile del Comitato - affermano i coordinatori Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini - abbiamo invitato esponenti di varie provenienze politiche dando priorità ai parlamentari che rappresentano a Roma il territorio forlivese. Abbiamo invitato anche la Provincia, e dall'ente ci hanno fatto sapere che stanno facendo il possibile per partecipare con un loro rappresentante. Lo apprezziamo e non dovesse essere possibile questa volta, organizzeremo altri momenti di confronto. Sappiamo che la Provincia non ha competenze dirette sulla strada, ma è un ente importante nella programmazione territoriale delle infrastrutture, ed è per questo che ci teniamo al suo apporto".

Ad introdurre il convegno sarà Bongiorno. Porteranno il loro saluto: Maurizio Monti, sindaco di Portico-San Benedetto, Giordano Biserni, presidente Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), Carlo Caselli, presidente di Confedilizia Forlì-Cesena ed Alessandro Ferrini. Interverrà poi Ercole Acerbi, ex assessore provinciale e già presidente della Società To.Ro. che era stata costituita fra enti economici, enti locali e Associazioni per promuovere studi, progetti e iniziative di miglioramento viario tra la Toscana e la Romagna. Porteranno il loro contributo anche Mauro Turchi, della Direzione territoriale Cna e delegato Presidenza alle Aree Colline Forlivesi, i deputati Galeazzo Bignami, Carlo De Girolamo, Marco Di Maio, Jacopo Morrone e Simona Vietina, il consigliere regionale forlivese Massimiliano Pompignoli. Al termine dell’incontro, per chi voglia, sarà possibile pranzare alle 13 a Portico al "Ristorante Al Vecchio Convento" con menù concordato e una spesa a persona di 25 euro. Occorre prenotare entro venerdì, ad uno dei seguenti numeri: 0543.967053 oppure 347.3719260.