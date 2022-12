Tour de France nel Forlivese, Tassinari: “Vallata del Montone non sia esclusa dallo sviluppo del territorio”

“Chiedo che il territorio della valle del Montone, ricco di beni culturali, storici, ambientali e turistici, sia considerato al pari degli altri territori regionali, non sia escluso dallo sviluppo economico, turistico, sociale e ambientale come merita nell’importanza locale, regionale e nazionale”. Così la parlamentare di Forza Italia Rosaria Tassinari dopo l’annuncio del passaggio del Tour de France in Romagna nel 2024 in una lettera inviata ai presidenti dell’Emilia-Romagna e della Toscana, Stefano Bonaccini ed Eugenio Giani.

“Nella prima tappa Firenze-Rimini è stata abbandonata, all’altezza toscana del Cavallino, la Strada Statale 67 che porta al passo del Muraglione e poi scende la valle del Montone fino a Forlì, per scegliere la provinciale 3 Ter del Rabbi - afferma Tassinari -. Faccio notare che il passo del Muraglione ed i relativi tornanti sono apprezzati da ciclisti e motociclisti non solo in tutta Italia e in Europa, ma perfino in Giappone”.

“Questa scelta di aver abbandonato la valle del Montone è solo l’ultimo atto, che avviene dopo la scelta del 2021 di aver preferito a questa valle la direttrice Firenze-Marradi-Brisighella-Faenza-Ravenna per la valorizzazione de “Le Vie di Dante”, in occasione del Settimo Centenario della morte di Dante Alighieri - prosegue Tassinari -. Tutti sappiamo che la valle del Montone vanta i famosi versi 92-203 del canto XVI dell’Inferno, che si riferiscono all’Acquacheta, dove molti studiosi danteschi sostengono che il padre della lingua italiana avrebbe soggiornato durante il suo esilio, in particolare a San Godenzo, nell’eremo dell’Acquacheta e nell’abbazia di San Benedetto in Alpe”.