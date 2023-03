Trampolieri, musicisti, acrobati in Piazza Saffi. "Ma non chiamatelo carnevale della città"

"Non chiamatelo carnevale della città". Elisa Massa, consigliera comunale del Pd, commenta così il “Festival internazionale delle meraviglie di strada”, l'evento di domenica in Piazza Saffi voluto dal Comune di Forlì per un impegno di spesa di 50mila euro, realizzato da 'Circo e dintorni', con la collaborazione ‘Accademia perduta'. Uno spettacolo con artisti, trampolieri, musicisti, acrobati che hanno affascinato con colori e suoni i tanti presenti alla manifestazione, complice una giornata di sole dal sapore primaverile.

IL VIDEO - Lo show circense in Piazza Saffi

"Ma questa iniziativa, non può dirsi il Carnevale della città - argomenta Massa -. Si sarebbe potuta svolgere tranquillamente a giugno, in una serata da sogno di una notte di mezza estate shakespeariana o a fine estate, nulla sarebbe cambiato. Il Carnevale, quello organizzato nei quartieri cittadini è la sfilata dei carri, dei gruppi mascherati, organizzati dalle scuole del territorio, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, degli oratori, dei tanti cittadini forlivesi che partecipano alla vita della città. E’ questa la partecipazione, quella che ha animato le 21 edizioni della tradizionale 'Festa in piazza’: è trovarsi nelle sere fredde che precedono la giornata della manifestazione a preparare i vestiti, le maschere, i trucchi, i coriandoli, le caramelle e i dolciumi da distribuire ai festosi partecipanti. E’ far nascere nei più piccoli il desiderio di sentirsi protagonisti per un paio d’ore delle attenzioni e degli occhi di migliaia di persone che giungono per condividere la spensieratezza di quella giornata gioiosa".

"L’iniziativa realizzata in Piazza Saffi, bella e di sicuro impatto non ha ottenuto, secondo il mio parere, questo risultato - continua Massa -. Del resto, credo che non si cercasse questo, ma un valido momento di svago, non certo di partecipazione per come la intendo io. Quest’ultima richiede impegno, ore e ore di tempo di lavoro da parte di tante persone, volontari, amministratori, semplici cittadini che decidono di realizzare un evento per tutta la collettività forlivese. Ciò che resta, anche a distanza di mesi, oltre all’evento in sé, è la costruzione di relazioni, amicizie, conoscenze reciproche che creano il grande valore di una comunità. E la comunità non la si acquista con il denaro, col denaro si acquistano format, di valore certo, ma che sono tutt’altro rispetto alla partecipazione e all’appartenenza a una comunità. Quindi, non chiamatelo Carnevale della città".

