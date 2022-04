Transizione ecologica nelle scuole, Croatti (M5S): "25mila euro per i progetti di 21 istituti della provincia"

“Il Ministero dell'Istruzione, nell'ambito delle azioni del Piano Rigenerazione Scuola, ha pubblicato le graduatorie dei progetti finanziati con fondi Pon-React Eu che renderanno gli istituti italiani più innovativi e sostenibili". Lo comunica in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

Il bando "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" prevede infatti finanziamenti per realizzare spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica come ad esempio l'allestimento di giardini e orti didattici all'interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo. L'importo complessivo delle autorizzazioni per Edugreen è pari a 71,375 milioni di euro, i progetti presentati sono stati 2.855 e ogni scuola riceverà 25.000 euro.

Sono 21 gli istituti della provincia di Forlì Cesena, partecipanti al bando, che riceveranno questo finanziamento. I.C. Bertinoro, I.C. Gatteo, I.C. 7 “Carmen Silvestroni” Forlì, I.C. 9 “Beatrice Portinari “ Forlì, I.C. “Giulio Cesare” Savignano, I.C. 3 “Prati Don Pippo” Forlì, 4° Circolo Cesena, 2° Circolo Cesena, I.C. Bagno di Romagna, I.C. n. 1 “Tecla Baldoni” Forlì, I.C. n. 6 “Silvio Zavatti” Forlì, I.C. “E. Rosetti” Forlimpopoli, I.C. San Mauro Pascoli, 5° Circolo Cesena, 3° Circolo Cesena, Scuola secondaria di 1° grado “Via A. Frank” Cesena, Scuola secondaria di 1° grado “ Dante Arfelli” Cesenatico, I.C. “Valle del Montone” Castrocaro Terme e Terra del Sole, I.C. n. 5 “Tina Gori” Forlì, I.C. Longiano, I.C. n. 8 “Camelia Matatia” Forlì.

"Quello della transizione ecologica è una delle sfide più importanti dei prossimi decenni, in questo senso è molto importante che già dal mondo della scuola si attivino progetti e percorsi educativi green tra i nostri giovanissimi studenti che rappresentano il futuro del nostro Paese”.