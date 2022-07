Tre giorni di Festa de L’Unità a San Martino in Strada: si parte con Stefano Bonaccini

Proseguono le Feste de l’Unità del Pd forlivese: a San Martino in Strada, appuntamento da giovedì a sabato 23 nell’area del Polisportivo Sammartinese (entrata /parcheggio via A. Dalla Chiesa o via Monda). Anche qui non mancano gli stand gastronomici ogni sera dalle 19, con piatti della tradizione romagnola e pesce e in serata musica e spettacoli. Le serate si aprono con gli appuntamenti politici che partono giovedì alle 20:30 con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che presenta il suo libro “Il paese che vogliamo”, intervistato da Matteo Zattoni, docente di scuola superiore e consigliere comunale del Pd Forlì. A seguire musica con Paolo & Loris.

Venerdì, sempre alle 20:30, si parla di “Comunità energetiche: un'opportunità di sviluppo ambientale” con Monica Cinti, responsabile PD regionale Ambiente ed Energia e Maria Teresa Vaccari, segretaria comunale Pd Forlì. Modera Tomas Rubboli, segretario della federazione forlivese dei Giovani Democratici. Dopo il dibattito la musica dei Fight For Fun. La festa si chiude sabato, con l’appuntamento, “Cosa succede in città: un’occasione per fare il focus su quello che accade a Forlì”, sempre alle 20:30. Un incontro con i consiglieri comunali Pd sui temi affrontati in consiglio comunale cogliendo l'occasione per raccogliere le istanze dei cittadini. A conclusione spettacolo New Dance Club.