Tre milioni dall'Ice per misure straordinarie a favore delle imprese dei territori alluvionati

Mentre continua ad essere alta l’allerta in Emilia Romagna per situazioni ancora gravi di territori inondati nelle pianure e smottamenti nelle zone collinari, non si fa attendere la risposta forte del governo. Di venerdì pomeriggio la notizia del fondo di tre milioni di euro per misure di sostegno straordinarie alle imprese dei territori alluvionati disposta dall’Ice su indicazione del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Nota a questo proposito Rosaria Tassinari, deputata forlivese di Forza Italia in constante contatto con le forze di governo: “E’ un segnale importantissimo verso realtà economiche che sono state messe in ginocchio da quest’alluvione e che necessitano di essere sostenute per poter ripartire e fare ripartire tutto il comparto economico della nostra Regione. Si tratta di agevolazioni che verranno riconosciute alle aziende ammesse alle iniziative già programmate dall'agenzia Ice, aventi sedi nei Comuni riconosciuti "vittima della calamità naturale"”.

Il tessuto economico regionale infatti vede un’altissima casistica di aziende che operano sui mercati internazionali e queste misure straordinarie permetteranno ad ognuno di tali aziende un risparmio concreto ed un aiuto tangibile e immediato di rilancio della propria attività. Entra più nel dettaglio l’onorevole romagnola: “Saranno riconosciute importanti facilitazioni, per un anno verrà assicurata la partecipazione gratuita con uno stand ai padiglioni organizzati dall'Agenzia nelle principali fiere estere e la partecipazione gratuita ai progetti di promozione gestiti da Ice con piattaforme di e-commerce internazionali”. Un’iniziativa importante da parte di Ice che ha voluto dare un esempio, nell’auspicio possa essere presto seguito da altre iniziative di solidarietà di questo tipo.

“Di gesti di solidarietà il territorio Romagnolo è già colmo - considera l’onorevole Rosaria Tassinari - ad aiutare i soccorsi provenienti da tutta Italia le città intere si stanno mobilitando, pala in mano, sorriso sui volti, in mezzo a tantissimo fango e spesso anche a tantissima sofferenza, portata con una dignità eroica. La cosa importante è tenere alta l’attenzione, continuiamo a tenere la Romagna nel cuore”.