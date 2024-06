Tredozio, gli ex consiglieri salutano Simona Vietina: "Ha insegnato rispetto e trasparenza"

"Ci hai insegnato a guardare sempre avanti, a lottare per quello in cui credevamo, ma soprattutto ci hai insegnato il rispetto e la trasparenza". Questo il messaggio esternato da ex consiglieri e sostenitori dell'ex sindaca di Tredozio, Simona Vietina. "Dieci anni fa abbiamo iniziato insieme questo percorso - esordiscono -. Tu, nonostante non fossi nativa del paese, hai deciso di metterti a disposizione di questa comunità. Per te la strada non è stata facile, anzi! Donna, acquisita, hai dovuto lavorare duro per conquistare la fiducia di chi non ti conosceva. Ci hai insegnato a guardare sempre avanti, a lottare per quello in cui credevamo, ma soprattutto ci hai insegnato il rispetto e la trasparenza Non hai mai tentennato dinanzi a nulla, come una tigre che protegge i propri cuccioli Conoscendoti, e pensando al detto “Si chiude una porta e si apre un portone” siamo sicuri che per te Simona, che per 10 anni hai messo Tredozio prima di tutto, inizierà un percorso pieno di gioie e gratificazione".