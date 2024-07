Tredozio, primo Consiglio comunale dell'era Ravagli: ecco la squadra del neo sindaco

Si è insediato anche a Tredozio il Consiglio Comunale, con la prima seduta dedicata alla convalida degli eletti alla carica di sindaco e Consiglieri comunali. Dopo il giuramento del primo cittadino Giovanni Ravagli, sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale: la vicesindaca e assessora Milena Rossi con deleghe al bilancio, patrimonio e personale, l'assessore Carlo Versari con delega alle attività produttive, commercio e politiche ambientali.

Le altre deleghe tra cui lavori pubblici, urbanistica, servizi sociosanitari, protezione civile, cultura e turismo, al momento rimangono in capo al sindaco finché non potranno, a seguito di modifica statutaria, essere distribuite fra i Consiglieri. Sono stati costituiti i gruppi consiliari con Alan Signani come capogruppo della maggioranza composta da Marco Casella, Lorenzo Monti, Alessio Sangiorgi e Valerio Pierazzoli. Il gruppo di minoranza composto da Michele Bassetti come capogruppo oltre che Domenico Pierazzoli e Simona Vietina.

Parteciperanno come delegati del Comune al consiglio dell’unione dei comuni Alan Signani per la maggioranza e Simona Vietina per la minoranza. Altri consiglieri sono stati designati per la composizione dell’albo dei giudici popolari e per le commissioni elettorali.