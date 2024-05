Treni gratis per le forze armate, la Regione boccia la richiesta di Pompignoli (Lega) e del sindacato Italmil: "Atto di indifferenza"

Lombardia, Piemonte, Lazio, Abruzzo, Sicilia sono solo alcune delle Regioni dove i Militari e le Forze Armate viaggiano gratis su treni e autobus, garantendo non solo ordine pubblico, ma sicurezza e senso di protezione a tutti i pendolari e gli utenti che usufruiscono del trasporto pubblico locale. "Una decisione di buon senso - la definisce il consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni di Forlì, Massimiliano Pompignoli, che da anni sottoponiamo all’attenzione della Giunta regionale dell’Emilia - Romagna. Anche nell’ultima variazione di bilancio, abbiamo sollecitato l’assessore Paolo Calvano a reperire le risorse necessarie per garantire questo importante provvedimento. Purtroppo abbiamo ricevuto l’ennesima porta in faccia.”

Pompignoli, che si è fatto portavoce delle istanze del Sindacato Italmil, sottolinea “le esperienze virtuose maturate nelle altre Regioni dove sono stati sottoscritti appositi protocolli che hanno garantito duplici benefici. Più volte, infatti, i militari sono intervenuti in situazioni di crisi e momenti di tensione su autobus e treni. Ci spiace che Bonaccini la pensi diversamente e che la Giunta non abbia preso in considerazione la nostra proposta e l’appello di chi rappresenta le donne e gli uomini al servizio dello Stato.”

Dello stesso parere sono Pasquale Tartaglione e Patrizio Iosca, rispettivamente presidente e vice presidente del sindacato Italmil della sezione di Forlì: “Prendiamo atto dell’indifferenza della Regione su questo fronte. Ancora una volta, si è persa l’occasione di pensare al futuro degli emiliano romagnoli, rimanendo del tutto inermi di fronte a misure innovative e, certamente, necessarie per la sicurezza di tutti.”