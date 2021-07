Vietina (Coraggio Italia): "Treni regionali stipati come carri bestiame. Dove sono i controlli?"

"Siamo alle solite. Esattamente come lo scorso anno, con l’arrivo della stagione estiva i treni locali e regionali si trasformano in carri bestiame con gente accatastata l’una sull’altra senza alcun rispetto né delle distanze di sicurezza né del limite di capienza che, ricordiamolo, in zona bianca è fissato all’80%". A segnalare la problematica è la parlamentare di Coraggio Italia e sindaco di Tredozio, Simona Vietina.

Giovedì, segnala Vietina, "nella tratta tra Faenza e Bologna c’era gente ovunque: stipata nei corridoi, abbarbicata alle scale, con valigie ovunque. Sono la prima a comprendere e condividere la voglia di vacanze e di riposo degli italiani, ma così non va affatto bene. Se vogliamo che il sistema non torni a collassare occorrono controlli, come sostengo fin dall’inizio, affinché i limiti di capienza vengano rispettati. Ma la domanda è: chi deve fare questi controlli? Chi si deve accertare che non vengano venduti più biglietti del limite stabilito?".