Trentadue anni fa la strage di Capaci, Morrone (Lega): "Celebrazioni pubbliche, ma non applicata la sua eredità"

Erano le 18 del 23 maggio 1992 quando, sull'autostrada che collega l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, l'esplosione di una carica di tritolo allo svincolo Capaci ha ucciso il giudice Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo. I due erano appena atterrati a Punta Raisi da Roma, dove Falcone era stato chiamato un anno prima dal ministro della Giustizia Claudio Martelli per la direzione degli affari penali. Con il magistrato e la moglie, persero la vita anche i 3 uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani

“Da trentadue anni, ricordiamo con grande cordoglio la tragica scomparsa di Giovanni Falcone, della moglie e di tre uomini della scorta, uccisi in un terribile attentato di stampo mafioso a Capaci il 23 maggio 1992 - esordisce il parlamentare della Lega Jacopo Morrone -. Come ogni anno assistiamo alle celebrazioni pubbliche che commemorano il grande magistrato dalla specchiata integrità morale, il cui insegnamento, ancora attualissimo, dovrebbe rappresentare una fonte concreta di ispirazione per la politica e per la giustizia sia per contrastare la criminalità organizzata a cui, per nessuna ragione, devono essere fatti sconti, sia per portare avanti una riforma migliorativa del sistema giustizia in generale. L’auspicio è che il ricordo e la conoscenza possano servire ad attualizzare la lezione e i moniti di Falcone per evitare che la sua eredità si limiti alla sola ricorrente retorica”.