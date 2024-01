Elezioni, la coalizione di centrosinistra fa quadrato attorno al nome di Graziano Rinaldini: sarà lui lo sfidante di Zattini

La coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana e Forlì e co) fa quadro attorno al nome di Graziano Rinaldini. Sarà l'ex numero uno di Formula Servizi e volto noto della Protezione Civile, lo sfidante di Gian Luca Zattini nelle prossime elezioni amministrative in programma a giugno. In queste settimane le forze politiche di centrosinistra sono state impegnate in un confronto ampio e articolato, trovando in Rinaldini "la figura migliore per svolgere il ruolo di candidato sindaco alle prossime elezioni comunali".

"Rinaldini per fermare il declino della città"

"Riteniamo che Rinaldini sia una persona capace di fare sintesi e rappresentare le diverse anime di una coalizione plurale ma riunita attorno alla volontà di portare il vero e profondo cambiamento di cui Forlì ha bisogno - viene spiegato -. Graziano Rinaldini, con il supporto di una vasta alleanza di forze politiche e della società civile, è la figura in grado di fermare il declino della nostra città, cui vogliamo restituire il ruolo che le spetta a livello regionale e romagnolo insieme con la capacità di essere punto di riferimento per i comuni del comprensorio, ripristinando collaborazione, coordinamento e programmazione condivisa".

"Forlì è una città ferma"

I partiti della coalizione ed il candidato Graziano Rinaldini si appellano a tutti i cittadini "che vogliono contribuire ad un progetto politico che vada oltre i limiti e l’incapacità dell’attuale giunta: isolamento dal resto del territorio e assenza di progettualità sono stati elementi distintivi del quinquennio di Zattini. Dopo cinque anni di governo della destra, Forlì è una città ferma, senza innovazione, priva di uno sguardo al futuro e sempre più isolata e chiusa in sé stessa. La drammatica alluvione dello scorso maggio ha inoltre messo ancor più in evidenza i limiti di sindaco e Giunta. Il Comune di Forlì è infatti stato carente durante l’emergenza, autoreferenziale e sordo all’ascolto nei mesi successivi. Ancora oggi nei confronti dei cittadini alluvionati prevale una linea di non ascolto e chiusura".

""Osare più democrazia è la parola d’ordine"

"Il progetto politico che vogliamo realizzare vede nella ricostruzione dopo l’alluvione il punto di partenza di una nuova idea di governo della città, che ripensi e riprogetti Forlì sotto il profilo urbanistico, economico, ambientale, sociale e dei diritti - viene comunicato -. Per affrontare questa sfida riteniamo fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la comunità nelle sue articolazioni associative, sociali, economiche, culturali e civiche, in modo aperto e partecipativo, per raccogliere e valorizzare una pluralità di contributi, sensibilità e competenze. Chiediamo di portare il proprio contributo a tutti coloro che da tempo si sentono esclusi e abbandonati dalla politica e tutti quelli, donne e uomini, che in questi anni si sono mobilitati per promuovere valori e una visione della società alternativi a quelli della destra: giovani, studenti, movimenti che hanno animato le piazze per la lotta al cambiamento climatico, per la pace, i diritti delle donne e i diritti civili, l’associazionismo, il volontariato e il terzo settore".

"Osare più democrazia è la parola d’ordine per costruire il progetto di comunità di cui la città ha bisogno, puntando a una forte discontinuità rispetto all’attuale amministrazione ma riconoscendo anche errori del passato che è necessario superare con azioni coraggiose e di cambiamento", viene aggiunto.

Le priorità

Tra i temi indicati come "prioritari ed irrinunciabili" ci sarà quello della tutelare del territorio. "Per la messa in sicurezza del nostro territorio e delle sue comunità è necessario mettere profondamente in discussione le logiche che hanno guidato la pianificazione urbanistica, produttiva e commerciale, puntando sul riuso dell’esistente e sulla sua riqualificazione energetica e sismica, arrestando il consumo di suolo, riducendo la produzione di inquinanti e gas serra e contrastando gli effetti del riscaldamento globale", viene sottolineato.

E poi "la Salute come diritto fondamentale. Il servizio sanitario pubblico universalistico rappresenta un imprescindibile diritto costituzionale e un essenziale presidio di eguaglianza fra i cittadini. Le difficoltà derivate dal sotto-finanziamento strutturale del SSN degli ultimi anni impongono una battaglia a difesa del diritto alla salute, sia chiedendo alle istituzioni centrali di mettere a disposizione della sanità risorse adeguate, sia operando a livello locale per promuovere un modello capace di integrare visioni di area vasta e potenziamento dei servizi territoriali".

Altro capitolo riguarda il sostegno al mondo del lavoro e all'economia. "In un mondo globalizzato, la sfida di tenere insieme sviluppo economico e produttivo, qualità e sicurezza del lavoro, difesa dell’ambiente e transizione ecologica e digitale, richiede uno sforzo di sistema che veda insieme, in un Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, istituzioni, mondo dell’impresa, organizzazioni sindacali e sistema formativo".

Poi c'è la tutela dei "diritti civili e parità di genere. Il riconoscimento dei principi di eguaglianza e inclusività è parte costituente dell’identità di Forlì. Il Comune deve tornare a garantire supporto alle associazioni impegnate per l’affermazione di parità di genere e diritti civili e ampliare la rete di servizi a supporto delle donne vittime di violenza, le politiche per la genitorialità e per l’affermazione femminile, all’interno di un percorso di ripensamento complessivo del sistema di welfare".

C'è anche un capitolo dedicato al centro storico, che deve essere "per i cittadini. Il centro storico è luogo identitario per i cittadini forlivesi, il suo recupero e rivitalizzazione è uno dei nostri principali obiettivi. E’ necessario lavorare su più fronti, supportando il ritorno della residenzialità e delle attività commerciali e artigianali e individuando nuovi poli e vocazioni (polo turistico-culturale, polo eno-gastronomico, polo del sapere). Vogliamo che il centro non sia più luogo di fragilità e di abbandono e ci proponiamo di combattere il degrado mettendo in campo iniziative sociali e culturali partecipate di recupero degli spazi urbani, rafforzando la rete di welfare e servizi".

Tra le priorità indicate dalla coalizione di centrosinistra anche quello del "grande patrimonio culturale. Forlì ha un grandissimo patrimonio culturale che vogliamo far conoscere e divulgare, garantendo innanzitutto la fruizione dei servizi bibliotecari, museali, archivistici, ecc. Il recupero architettonico e funzionale degli edifici va accelerato e preservato da improvvisazioni costose e confuse, indifferenti ai legami profondi con la storia della città". "Nelle prossime settimane su questi temi, e sugli altri che andranno a comporre il programma partecipato per dare a Forlì l’alternativa di governo di cui ha bisogno, sarà aperto un cantiere a cui invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare, sia singolarmente sia in forma associativa, confrontandosi con noi e il nostro candidato Graziano Rinaldini", conclude la coalizione.