Ululati razzisti allo stadio, Bentivogli (Lega): "Paghi il tifoso incivile, non la squadra"

Anche la politica entra nel merito dell'episodio di razzismo avvenuto durante il match tra Forlì e Victor San Marino, quando sono partiti degli ululati contro un calciatore di origine senegalese. Il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega, Albert Bentivogli, afferma: "Ritengo che debba essere lo stesso autore ad assumersi la piena responsabilità dei propri comportamenti. Questi gesti devono essere sanzionati prima con l’allontanamento immediato, come succede negli impianti sportivi di tutto il mondo, poi con un bel provvedimento di allontanamento permanente dagli impianti sportivi di ogni natura e tipologia".

"Sono d’accordo nella forma con quanto sostenuto dal presidente dell’Aics, Bruno Molea, ma nella sostanza ritengo che sospendere la partita sarebbe una punizione troppo severa per società sportiva e tifosi che non meritano di essere penalizzati dal comportamento di qualche incivile. A mio avviso - prosegue il leghista - è questo il giusto compromesso tra responsabilità soggettiva, che va sempre aspramente punita, e quella indiretta che va tutelata. Oggi abbiamo gli strumenti, addetti alla sicurezza e telecamere a circuito chiuso, per allontanare, riconoscere e denunciare i responsabili agli organi competenti che provvederanno, attraverso il provvedimento del Daspo, ad allontanare per parecchio tempo o per sempre il soggetto da ogni evento sportivo".

"Non convengo, ripeto, che debbano essere società sportiva e tifosi rispettosi delle regole a pagare le conseguenze di un singolo gesto riprovevole e senza attenuanti. Così la nostra comunità può continuare a dare il buon esempio premiando chi si impegna per promuovere i valori dello sport e condannando chi invece considera questo prezioso mondo solo come un luogo dove sfogare pregiudizi e discriminazioni - conclude Bentivogli - Allontanare chi non rispetta le regole ritengo che sia la maniera migliore per dimostrare a tutti gli sportivi che gli impianti devono rimanere un luogo sano di aggregazione per tifosi e famiglie".