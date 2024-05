Un anno dopo l'alluvione, Buonguerrieri (Fdi): "Il mio pensiero va ancora una volta a chi ha perso la vita"

"È passato un anno dalla tragica alluvione che ha colpito la Romagna. Il mio pensiero va ancora una volta a chi ha perso la vita e alle loro famiglie, a cui rinnovo cordoglio e vicinanza, a chi ha perso casa, azienda e ha subito danni da questo evento che ha segnato il nostro territorio. Voglio poi ringraziare nuovamente i volontari, le forze dell'ordine, i Sindaci e amministratori che sono stati in prima linea per affrontare l'emergenza, il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, tutto il Governo, in particolare il Viceministro Galeazzo Bignami, il Generale Figliuolo e tutta la struttura commissariale per la vicinanza e l'operatività nel far fronte ai danni causati, o perlomeno concausati, dalla mancata manutenzione del territorio da parte della sinistra che Governa da 50 anni la nostra Regione". Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata e presidente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena.

"Il territorio ha reagito, si è rialzato sostenuto dal grande spirito dei romagnoli e dalle risorse straordinarie che, dal Governo Meloni, sono state stanziate in tempi record - puntualizza il parlamentare di FdI - A distanza di 1 anno le somme urgenze sono state rimborsate al 100%, sono stati stanziati 3,5 miliardi per la messa in sicurezza del territorio che, ricordiamolo, spetta a Regione ed enti locali, e sono partiti i risarcimenti del 100% dei danni riconosciuti ai privati. Si poteva fare di più? Si poteva fare meglio? Sicuramente lo poteva fare Elly Schlein, che quando era Vicepresidente dell'Emilia-Romagna e aveva la delega al Patto sul clima, nulla ha fatto per mettere in sicurezza il territorio, mentre ora ce la ritroviamo protagonista di imbarazzanti passerelle elettorali o Bonaccini, che deve ancora terminare la ricostruzione del sisma del 2012, che ha iniziato a risarcire i privati danneggiati dell'alluvione di Villafranca di Forlì del 2019 solo dopo 5 anni, e che adesso, con la ricostruzione ancora in corso, scappa in Europa. Questa è la sinistra, questi sono i risultati della loro gestione del territorio: a loro lasciamo le strumentalizzazioni e le continue sterili polemiche - conclude Alice Buonguerrieri - Il Governo Meloni continuerà ad essere al fianco dei romagnoli e a lavorare incessantemente nell'interesse del territorio".