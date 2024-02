Un assessorato per la Famiglia? "C'è un problema normativo. Più fattibile un referente dedicato"

Tappa conclusiva per il ciclo di incontri promossi dalla Consulta comunale delle associazioni delle Famiglie con le forze politiche presenti in Consiglio comunale. L'ultimo appuntamento ha visto la presenza di Forza Italia, rappresentata dalla parlamentare Rosaria Tassinari e dall'assessore Giuseppe Petetta, e dalla Lega, rappresentata dal consigliere regionale Massimiliano Pompignoli e dall'assessora Andrea Cintorino. La presidente della Consulta Maria Cristina Terenzi ha introdotto la serata precisando che "le proposte elaborate non solo stanno particolarmente a cuore alla Consulta, ma per la loro concretezza permettono di comprendere più di tanti discorsi generali la effettiva posizione delle diverse forze politiche rispetto alla famiglia, anche in previsione delle prossime elezioni amministrative".

Progetti personalizzati per disabili

Il primo argomento riguardava l'applicazione dell'articolo 16 della Legge 328/20 che prevede i"progetti personalizzati per disabili". La posizione della Consulta è chiara: "la famiglia con un componente disabile o anziano, come tutte le famiglie, è unica e irripetibile e, come tutte le famiglie ha il diritto di essere artefice dei propri progetti di vita senza subire sostituzioni da parte di soggetti esterni - ha rimarcato Terenzi -. Quando un progetto personalizzato per il disabile o l'anziano viene elaborato da altri e “consegnato” alla famiglia per l'accettazione, la premessa da cui si parte è che la famiglia e il disabile sono inadeguati a prendere decisioni; le “fragilità” diventano sinonimo di “incapacità” e il “sostegno” diventa automatica ingerenza. L'Amministrazione ha il compito di aiutare le famiglie, non di bocciare o promuovere i loro progetti di vita, deve mettersi a servizio collaborando per quanto possibile alla loro realizzazione con l'intervento degli esperti e dei servizi. Un esempio virtuoso è l'iniziativa della fondazione Abitare che affrontando il problema del "dopo di noi" quando i genitori

diventano anziani, sta prendendo in affitto appartamenti da subaffittare a persone disabili proponendo così un' alternativa, quando è possibile, all'approdo obbligato in un centro residenziale".

Tassinari ha ricordato che già sotto il suo assessorato era iniziato "un percorso di riconoscimento del giusto peso della famiglia uscendo dallo schema di "una ricetta buona per tutti"". "Questo richiede un lavoro importante da parte di tutti i servizi - ha sottolineato Tassinari -. Bisogna che le cooperative valorizzino la famiglia perché sono i familiari a dover decidere. Sul progetto "dopo di noi", i cui fondi vengono dalla Regione, il lavoro che si sta facendo è fondamentale e i dirigenti dei servizi sociali si stanno adeguando a questo cambiamento di mentalità. C'è stato un confronto aperto con l'Amministrazione per dare la possibilità ai disabili di avere una vita autonoma, in progetto c'è la realizzazione di appartamenti in via Mazzini per una esperienza di cohousing che coinvolga giovani studenti e disabili. Questa amministrazione vuole rafforzare il lavoro intrapreso in materia di disabilità". Pompignoli ha rimarcato che "il percorso da fare è difficilissimo, perché rispetto all'autosufficienza mancano le strutture e il mondo cooperativo, da quando è nato, sente l'esigenza di gestire le persone con disabilità. È difficile cambiare la mentalità di chi ha sempre gestito, il Comune può dare una mano ma la difficoltà sta nelle risorse da mettere in campo. La Regione, nonostante le belle parole scritte nelle premesse delle leggi sulla disabilità, toglie alla famiglia la sua centralità.

Legge 194

Passando al Protocollo operativo siglato nel 2007 da Comune di Forlì, Ausl e Consulta per la attuazione dei primi articoli della legge 194, la Consulta evidenzia che durante il primo decennio di applicazione, la percentuale di donne che decidevano di portare a termine la gravidanza si attestava intorno al 10% annuo. Vi è stato un depotenziamento del protocollo quando nel consultorio il primo colloquio con la donna intenzionata ad abortire è stato affidato alla componente sanitaria e gli operatori sociali sono stati sostituiti dalla figura dell'ostetrica. Mancando l'approccio con un operatore sociale preparato ad affrontare le difficoltà che inducono all'aborto è cambiato tutto e da allora il numero di donne che decidono di portare avanti la gravidanza non supera le 3/4 unità all'anno. Poiché recentemente il Comune di Forlì ha approvato il piano triennale sociosanitario che riguarda la rivisitazione delle buone prassi, e proprio come buona prassi il Protocollo era stato definito anche dalla Regione, la domanda della Consulta è ripristinarlo nei fatti, perchè formalmente è ancora in vigore".

Secondo Tassinari "l'ostacolo è quello della Ausl unica. La prospettiva dovrebbe essere quella di aprire un'altra interlocuzione con l'Ausl". Cintorino si è detta d'accordo sulla necessità di portare avanti il Protocollo: "A livello comunicativo gli aiuti vengono travisati. In questi cinque anni la struttura dei servizi sociali ha subito dei cambiamenti, si cerca di rimettere in fila i servizi, occorre parlare con gli operatori sanitari e informare le donne." Pompignoli ha avanzato l'ipotesi che l'Ausl, abbia interesse a depotenziare dei settori per i quali non riscontra interessi di prestazione.” La Consulta ha tenuto a ribadire "che si tratta della doverosa applicazione della legge 194 fin dai suoi primi articoli che impongono di individuare e tentare di risolvere i problemi che inducono la donna a rinunciare alla gravidanza.

"Comune amico della Famiglia" e assessorato

Sulla certificazione "Comune amico della Famiglia" e sull'adesione al relativo network nazionale, entrambi i partiti si sono detti favorevoli ad intraprendere il percorso. Sull'ultimo argomento, la proposta di un assessorato dedicato in maniera esclusiva o prevalente alla famiglia, Terenzi ha precisato "che sarebbe di un ribaltamento culturale che porterebbe ad un totale cambiamento della prospettiva con cui i politici guardano le cose producendo effetti positivi in tutti gli ambiti". Pompignoli ha risposto che sull'assessorato esclusivo "c'è un problema normativo, poiché il numero degli assessorati è fisso e ciascuno comprende già tante deleghe. Bisogna essere realisti - ha aggiunto -. Non si può promettere un assessorato, ma potrebbe essere fattibile un referente dedicato alla famiglia per mettere al centro della Giunta la famiglia.” Posizione condivisa da Forza Italia: l'assessore Petetta ha già sperimentato in questi anni di assessorato l'importanza di coinvolgere le associazioni delle famiglie in vari interventi di sua competenza, ipotizza eventualmente una delega ad un consigliere e comunque rilancia la proposta di una persona competente sulle politiche famigliari che affiancando la Giunta interloquisca con tutti gli assessorati. Entrambe le forze politiche concordano poi sul fatto che fin da subito alla Consulta dovrebbe essere riconosciuto un ruolo più propositivo e partecipativo all'interno dell'Amministrazione. La Consulta, ha concluso Terenzi, "si riunirà per una valutazione complessiva e per decidere come proseguire il confronto iniziato".