Un concorso di idee per piazza Saffi, respinta la mozione di Forlì&Co: "Assoluto stallo"

Il consiglio comunale ha respinto nella seduta di lunedì una mozione presentata dal gruppo Forlì&co con la quale si chiedeva di riattivare il bando pubblico per un concorso di idee per il rilancio di piazza Saffi. Ripercorre le tappe il capogruppo Federico Morgagni: "Il bando, che si proponeva di raccogliere idee e proposte da parte di professionisti, associazioni, organizzazioni economiche per “caratterizzare, valorizzare e rendere attrattivi” gli spazi della piazza, migliorandone “il comfort ambientale e promuovendo le attività presenti e lo sviluppo economico e sociale” sulla base di una visione che concepisce questo spazio “come luogo di incontro, socializzazione e crescita identitaria, civica e culturale”, era stato pubblicato negli ultimi giorni della precedente consiliatura sulla base di un progetto condiviso fra amministrazione e ordini professionali. Successivamente, tuttavia, il 24 giugno del 2019 l'allora appena insediato sindaco Gian Luca Zattini ne aveva stabilito la sospensione in attesa di ulteriori approfondimenti".

Prosegue Morgagni: "Da allora il bando è rimasto sospeso in un limbo di indeterminatezza, senza che i preannunciati approfondimenti siano stati realizzati e ne sia stato deciso il destino. Tuttavia, in questi due anni le ragioni che ne avevano motivato l'indizione non solo sono rimaste attuali ma, se possibile, sono divenute ancora più urgenti, a seguito di una crisi economica che si è ripercossa duramente su diverse attività del Centro storico (si veda il caso Eataly) e in assenza della presentazione del piano della Giunta per il cuore della nostra città. In conseguenza di tutto ciò, abbiamo chiesto che venissero rotti gli indugi e il Consiglio comunale impegnasse l'Amministrazione a riattivare un progetto che, per i suoi contenuti e finalità, rappresenta uno strumento utile a valorizzare idee innovative e favorire percorsi partecipativi aperti al contributo della cittadinanza per la rivitalizzazione del centro di Forlì".

Ma la proposta è stata respinta e il concorso di idee definitivamente cancellato. "Quello che invece resta è l'assoluto stallo di progettualità dell'Amministrazione che, ad onta di tutta la retorica e la propaganda dispiegata in campagna elettorale e in questi due anni, sta per tagliare il traguardo di metà mandato senza essere riuscita nemmeno ad elaborare un abbozzo di piano per il Centro storico, e che tuttavia è talmente prigioniera del proprio atteggiamento chiuso e autoreferenziale da respingere ogni confronto ed ogni contributo, non solo delle opposizioni ma perfino dei cittadini stessi", attacca Morgagni.