Un giovane alla guida del Circolo Pd di Villagrappa: il nuovo segretario è Michele Valli

Cambio al timone del Circolo Pd di Villagrappa: martedì sera è stato votato all’unanimità un nuovo segretario, Michele Valli, 23 anni, che ha preso il posto del dimissionario Antonio Mambelli. Valli lavora in un’azienda che vende e trasforma la gommapiuma con il ruolo di responsabile di produzione. "Mi sono sentito di iniziare questa avventura - racconta -, cosa che è avvenuta nel migliore dei modi con la conferma di metà del direttivo uscente e con inserimento di ragazze e ragazzi giovani per completare la squadra".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla politica - aggiunge -. Ci metteremo la lavoro immediatamente, sicuri del fatto che questo mix tra persone con grande esperienza e giovani con grandi motivazioni, sarà vincente". "Abbiamo già da tempo iniziato a lavorare sulla riorganizzazione dei Circoli e procederemo in questa direzione – affermano Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese, e Maria Teresa Vaccari, segretaria dell’Unione comunale Pd Forlì -. E’ un bellissimo segnale vedere i giovani che ritornano a fare politica, impegnandosi in prima persona, come sta facendo Michele”.