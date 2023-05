"Un "no" assoluto al parcheggio sotto Piazza del Carmine"

"Che questa drammatica alluvione serva a fare capire a chi sta ancora vuole impegnare il Comune nella costruzione di un parcheggione sotto Piazza del Carmine che deve rinunciare subito a questa proposta indecente. Ma scherziamo. Non ci voleva questo disastro ambientale, bisognava capirlo prima e non spendere neppure quei presunti 30.000 euro per studi, ricerche ed analisi. Non occorrono spiegazioni perché e' nelle cose che e' obbligatorio smetterla di spianare il suolo per creare opere che facilitano uno sviluppo da abbandonare come quello di agevolare il traffico di auto attraverso grandi cattedrali di cemento.

Chiedo a nome anche di tanti cittadini che il sindaco stracci subito qualsiasi idea o progetti per costruire quel mostro ambientale".

Giancarlo Biserna, ex vicesindaco