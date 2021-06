Un nuovo weekend di aperture per i Circoli del Partito Democratico forlivese, per confrontarsi con le persone e proseguire la campagna di ascolto e tesseramento 2021, nel pieno rispetto di tutte le regole per la prevenzione del contagio da Covid19. Il Circolo Pd Resistenza-F.lli Spazzoli è aperto sabato, dalle 10 alle 12, nella sede di via Decio Raggi 24 a Forlì. Il Circolo Pd Romiti, apre le porte dalle 10, sempre sabato, in corso Garibaldi, 280. Il Circolo Pd di Forlimpopoli apre la sede in via Costa 24 fino alla fine di giugno nelle giornate di giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 17 alle 19. Il Circolo Pd Cava-Villanova sarà presente al Bar Rivalta in Viale Bologna 250 domenica dalle 10 alle 12.