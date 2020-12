Una strada in memoria di Samuele Paty, vittima del terrorismo islamista: approvata una mozione di Calderoni (Forlì&co)

Il Consiglio comunale di Forlì ha votato all’unanimità una mozione - presentata agli inizi del mese dal Consigliere comunale di “Forlì e Co.” Giorgio Calderoni - per l’intitolazione di una via o spazio pubblico al professor Samuele Paty, decapitato il 16 ottobre per mano di un terrorista islamista. Dieci giorni prima, il 5 ottobre, il professore di storia e geografia in una scuola media di Conflans Sainte-Honorine, nei dintorni di Parigi, aveva tenuto una lezione di educazione civica mostrando in classe alcune vignette su Maometto, pubblicate anni fa dalla rivista satirica francese Charlie Hebdo rimasta, per questo, a sua volta vittima del feroce attentato terroristico alla sede della redazione, che il 7 gennaio 2015 è costato la vita a dodici persone (tra giornalisti e collaboratori) e il ferimento di altre undici.

La mozione indica Paty quale “cittadino europeo e vero e proprio martire laico del terrorismo islamista” nonché “luminoso esempio di spirito critico in tempi in cui - spesso e anche nei nostri contesti sociali - è l’autocensura a prevalere”; e ricorda come sia “la sua stessa vita personale, morale e intellettuale - troncata da una cieca violenza a soli 47 anni - a testimoniarlo”. Nel corso del dibattito in Consiglio, hanno preso la parola diversi capigruppo consiliari e singoli consiglieri comunali, riconoscendo tutti come sia in atto, da parte del terrorismo islamista, una sfida epocale alla civiltà europea moderna e ai suoi valori, e come una tale drammatica sfida imponga ad ogni comunità locale e alle sue istituzioni democratiche di dare un immediato segnale culturale e politico alla lotta contro il terrorismo.

Un segnale che, superando la diversità di schieramenti e posizioni politiche, il Consiglio Comunale ha inteso dare unitariamente impegnando la Giunta comunale – così conclude la mozione – ad attivarsi “affinché venga intitolata una via o altro luogo pubblico alla memoria di Samuel Paty, insegnante francese, martire del terrorismo islamista, esempio di cittadino europeo che ha pagato con la vita la sua missione educativa delle giovani generazioni ai valori di democrazia, tolleranza, convivenza civile, laicità, libertà in tutte le sue declinazioni, cioè i valori su cui si fonda e vuole continuare a fondarsi l’Europa”.