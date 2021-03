Una targa in memoria dei Martiri delle Foibe: approvata la mozione di Fratelli d'Italia

Approvata la mozione del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni per istituire una targa in memoria de Martiri delle Foibe nel centro cittadino. "Finalmente portiamo a termine una battaglia sacrosanta iniziata 7 anni fa e da oggi anche gli esuli e i morti dalmati, giuliani, fiumani e istriani potranno finalmente trovare spazio nel cuore della nostra Forlì", affermano i consiglieri comunali Davide Minutillo, Marinella Portolani e Francesco Lasaponara

"Ricordare per non dimenticare questo è il messaggio che abbiamo voluto mandare perché una pagina storica e tragica per la storia del nostro paese non dovrà essere ripetuta e non dovrà essere ripetuto l’orrore perpetrato da partigiani comunisti e jugoslavi guidati dal maresciallo Tito - proseguono gli esponenti di FdI -. Dispiace vedere come la sinistra (Pd e Forlì e co) purtroppo abbia cercato lo scontro anche su questo terreno cercando con tutte le forze di far saltare la mozione nonostante la maggioranza avesse anche accettato un emendamento dalla stessa proposto, purtroppo per qualcuno esistono morti di serie A e B ed evidentemente per i gruppi di sinistra i martiri delle foibe sono morti di serie B".

"Ringraziamo i gruppi di Forza Italia e Lega e gli altri consiglieri che invece hanno sottoscritto, elaborato e votato positivamente a questa mozione un grande risultato per il centrodestra che invece si è mostrato sensibile a questa tematica - conclude -. Ora grazie a questa mozione il tema delle foibe verrà approfondito ulteriormente nelle scuole, anche attraverso progetti e documentari che permettano di dare a tutti gli studenti un quadro chiaro di questo orribile massacro".