Unione dei Comuni, direttore in uscita dopo appena un anno: "Il malessere si diffonde"

"Rivedere alla base l’organizzazione dell’Unione dei Comuni o il progetto fallirà". Così il sindaco di Tredozio Simona Vietina, secondo la quale "il quadro è ogni giorno più preoccupante". Nel sottolineare "perplessità" per l'Unione dei Comuni a 14, Vietina, parlamentare tra le fila di Coraggio Italia, parla di "un’Unione dei Comuni spaccata, un direttore in uscita dopo appena un anno, una distribuzione dei costi che non tiene conto dell’effettivo utilizzo dei servizi da parte dei Comuni membri".

Argomenta il primo cittadino di Tredozio: "L’ultima riunione di Giunta ci ha visti deliberare una procedura d’urgenza per sostituire il direttore Stefano Tripi che, vinto un concorso effettuato poco dopo la sua nomina circa un anno fa, ha scelto di abbandonare il suo ruolo. E questo accade mentre il malessere si diffonde nei comuni più piccoli che vedono accollarsi la maggior parte delle spese senza ricevere servizi proporzionali al costo. Basta pensare a cosa accade per i vigili urbani: dividendo i costi del servizio in base al numero di Comuni, ci sono territori che si accollano esborsi simili a quelli di più risorse impegnate full-time quando invece possono contare sul servizio per poche ore alla settimana".

"Non stupiamoci poi se qualche comune (quelli più grandi ai quali è permesso) deciderà di abbandonare definitivamente il tavolo come ha fatto Forlì - argomenta -. Credo che occorra un cambio di passo: se questa Unione a 14 vuole almeno provare a funzionare occorre cominciare a tenere in maggiore considerazione le necessità e le risorse dei comuni più piccoli senza prevaricarli con la forza dei numeri. Un ponte regge se regge il pilone più debole: se la situazione non cambia, il “ponte” dell’Unione è destinato a crollare in fretta".