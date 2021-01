Unione dei Comuni a 14, Vietina (Forza Italia): "Un fallimento annunciato"

L’unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con l’uscita di Forlì, "è al tramonto". Così il sindaco di Tredozio e parlamentare di Forza Italia, Simona Vietina, al dopo l'incontro dei sindaci di centrodestra del territorio che si è svolto lunedì. Per Vietina, "occorre superare un progetto che si è mostrato fallimentare e per farlo è necessario aggregare aree con problemi e necessità simili- Credo, in linea con il partito del presidente Berlusconi, che per giungere a un’efficiente riorganizzazione del territorio sia necessario fare squadra tra tutti i sindaci e gli amministratori che si riconoscono nei valori del centrodestra. In questo modo, seguendo una linea condivisa, dimostreremo ai cittadini che il centrodestra è in grado di governare nel migliore dei modi".

Molti i temi affrontati durante l’incontro: "Come parlamentare - incalza la deputata azzurra - ho posto al centro del dibattito la necessità di aggregare territori analoghi e superare l'Unione a 15 escludendo una nuova Unione a 14 che si dimostrerebbe il solito carrozzone voluto esclusivamente dal centrosinistra e che, come quella a 15 non potrà mai funzionare davvero. L’attuale farraginosità delle procedure e la pesantezza burocratica dell’Unione oggi non consentono di dare risposte efficaci al territorio, in particolare ai piccoli paesi montani che finiscono per essere sempre svantaggiati dalle decisioni prese e che stanno vivendo un costante spopolamento per la carenza dei servizi".

Da qui la proposta: "Come Forza Italia - afferma Vietina - crediamo sia fondamentale dividere i 14 comuni rimasti in due unioni più piccole e funzionali con territori geograficamente e morfologicamente simili e con problemi condivisi. Crediamo sia necessario affrontare il tema della sicurezza creando dei comandi di polizia municipale che riescano ad operare in un territorio circoscritto, definito e non troppo vasto. Il sistema che proponiamo riuscirebbe a garantire maggior personale alle piccole amministrazioni e anche una miglior formazione dello stesso e questo garantirebbe un incremento della qualità dei servizi. La montagna e i comuni rurali rappresentano una sfida importante per il nostro territorio – conclude la parlamentare - e Forza Italia saprà essere il perno di tutto il centrodestra per arrivare ad una riorganizzazione che risponda direttamente alle esigenze dei cittadini della Romagna forlivese".