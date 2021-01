Unione dei Comuni, Merendi (FdI): "Meglio fusioni di comuni vicini"

Unione dei Comuni a 14? Divisione est-ovest? Collina-pianura? Per Riccardo Merendi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Dovadola e dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, "niente di tutto ciò. Io rimango della mia idea: fusioni di comuni contigui ed omogenei territorialmente". Argomenta Merendi: "La fusione è l'unica prospettiva in grado di garantire l'efficiente ed efficace erogazione di medesimi servizi su tutto il territorio di riferimento e l'uniforme godimento dei diritti".

"Con la fusione si avrebbe un modello organizzativo unico con un controllo di gestione unico ed un rilevante risparmio economico - aggiunge -. In capo a queste realtà sarebbe auspicabile tornassero la nettezza urbana ed il servizio di polizia municipale. In questo modo, ogni nuovo comune, nato dalla fusione con realtà vicine, tornerebbe ad avere i propri "spazzini" ed i propri "vigili". Un ritorno all'antico e alle tradizioni? Perche no? Non tutto il passato è da cassare".

"Credo fermamente che vicinanza al territorio ed all'Amministrazione siano le parole chiave per rendere un servizio di qualità ai cittadini. I limiti dell'unire senza fondere, li abbiamo assaporati e mal deglutiti in questi anni - conclude -. Continuare a conferire servizi ad uno scatolone, che orfano di Forli, parrebbe più che mai vuoto, equivarrebbe a perpetuare gli errori commessi nell'abolizione delle province".