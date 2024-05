Elezioni, Canali si candida al bis con "Uniti per Predappio": cinque nuovi volti nella squadra

Il sindaco uscente di Predappio, Roberto Canali, si candida al bis con la lista "Uniti per Predappio" alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. In occasione dell'inaugurazione della sede elettorale avvenuta sabato, Canali ha presentato la lista di candidati che lo affiancherà nella tornata elettorale. Vengono confermati consiglieri già eletti nelle scorse elezioni del 2019 a cui si aggiungono 5 nuovi candidati. I nuovi consiglieri sono stati scelti per le loro competenze e vanno ad arricchire una squadra che è composta da sette donne e cinque uomini e rappresenta tutto il territorio.

I nuovi ingressi sono quelli di Gloria Bardi (37enne di Tontola), Aurora Marzocchi (45enne di San Savino), Chiara Farneti (38enne di Fiumana) e Federica Brocchi (46enne di Predappio Alta) e Luca Ulivi (18enne di Predappio). Vengono invece riconfermati Bevacqua Veronica (39enne di Trivella), Gori Alan (53 di Predappio) Lambruschi Luca (44enne di Predappio) Lotti Lorenzo (38enne di Predappio) Maltoni Federica (38enne di Fiumana) Moretti Lucio (53enne di Predappio) e Ravaglia Carla (62enne di Predappio).

"Sono molto soddisfatto del lavoro fatto in questi anni e della squadra che mi affianca - afferma il primo cittadino uscente -. Presentiamo ai cittadini predappiesi un gruppo unito, coeso e pronto a lavorare per tutti. L’impegno che "Uniti per Predappio" intende proseguire è rivolto all’affermazione di un modello di sviluppo sostenibile, improntato ai principi di equità ed efficienza, volto a promuovere il territorio, migliorare i servizi e la qualità della vita di ogni cittadino, valorizzare il contesto sociale, culturale e ambientale di Predappio e delle frazioni. Un progetto amministrativo che si ispira ai concetti di continuità, competenza, sostenibilità e solidarietà".

""Uniti per Predappio" - continua Canali - è una lista di cittadini che ascolterà tutti ed è disponibile ad accogliere consigli, aiuti ed idee. La nostra mission è quella di continuare a garantire al nostro territorio un futuro positivo. Non vogliamo fare tante promesse, se non quella di impegnarci in questo progetto al 100% delle nostre possibilità, mettendo a frutto la nostra esperienza e le nostre competenze, lavorando da predappiesi per i predappiesi. Per 5 anni tanti di noi hanno amministrato con impegno e capacità. Insieme raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo dati e continueremo a darci e questa è la squadra giusta per farlo".