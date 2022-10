Urbanistica, il comitato "No Megastore" risponde a Bentivogli (Lega): "Portiamo avanti le nostre battaglie"

Non si fa attendere la replica del comitato "No Megastore" al consigliere e segretario comunale della Lega, Albert Bentivogli, sulla questione traffico in via Bertini. "Così facendo si rischia di essere faziosi", ha evidenziato l'esponente del Carroccio. "Anche se a Forlì il detto "a tutto c'è un limite" a quanto pare non vale per il consumo di suolo pubblico a fini commerciali di dubbia utilità, vale invece per certe etichette affrancate al nostro Comitato - rispondono gli ambientalisti -. Ciascun cittadino combatte le battaglie che si sente di combattere, quelle che meglio conosce e quelle che gli sono più vicine e per farlo ha il diritto di scegliere il tempo e le modalità che preferisce. Noi abbiamo il diritto di porre domande, all'amministrazione spetta il dovere di fornire risposte e se va bene soluzioni".

"Siamo lieti e compiaciuti dal fatto che il signor Bentivogli ci segua con tanto fervore, fervore che però l'ha fatto distrarre e perdere alcune delle nostre posizioni peraltro tutte riprese dai quotidiani locali, da quelle sulla nostra totale contrarietà alla costruzione di cattedrali di cemento inutili e insostenibili a livello ambientale, ovunque esse siano state programmate, per passare poi alle nostre ripetute richieste all'amministrazione di chiarimento (mai pervenute) sulla nuova pianificazione commerciale, arrivando alla nostra preoccupazione tutt'altro che celata sull'avanzamento scellerato della progettazione della zona adiacente l'ospedale Morgani-Pierantoni", aggiungono.

"Anziché preoccuparsi di fantomatiche serie A e serie B sarebbe opportuno che il consigliere Bentivogli capisse che noi il problema del consumo di suolo e dell'uso anacronistico e assurdo che se ne sta facendo lo conosciamo bene da tempo e nel nostro piccolo stiamo cercando di portarlo all'attenzione della stessa amministrazione di cui fa parte che però non mai ha saputo dare risposte - concludono dal Comitato -. A meno che la risposta non sia l'indifferenza e il disinteresse nel fornirla, nel qual caso allora è arrivata forte e chiara".