Urbanistica, la Lega: "Il sindaco Zattini si è mosso nella cornice predefinita dal Pd"

"La Giunta non ha autorizzato nulla di commerciale in più rispetto a quanto previsto già con la delibera del 2017 firmata dalla scorsa amministrazione”: a dirlo il Consigliere comunale della Lega Andrea Costantini, intervenendo in merito alla mobilitazione del centrosinistra in vista della seduta consiliare di lunedì prossimo che tratterà, tra le altre cose, la controversa questione del polo H di Vecchiazzano.

“E’ noto - prosegue Costantini - che la Regione aveva dato segnali chiari ai Comuni in merito alla nuova legislazione regionale per lo stop al consumo di suolo, avviso cui è seguito la fretta della vecchia Giunta a targa PD di approvare oltre 90 aree commerciali, il tutto nel tacito silenzio dell’allora candidato sindaco Giorgio Calderoni, nonchè dei quadri di partito. La Giunta Zattini si è mossa nella cornice normativa già predefinita ed ora il Partito democratico prova a lavarsene le mani, cercando di far ricadere la responsabilità sul centrodestra".

Ed infine: "Vorrei ricordare a chi oggi ci critica, che un’espansione produttiva sta al cuore dello sviluppo e del prosperare di una città, oltre che portare naturali ripercussioni positive anche sul versante dell’occupazione. Ricordo infine - conclude Costantini - che l’iter seguito dal Comune vede già il parere favorevole della Regione e della Provincia, enti non certamente riconducibili al centrodestra. Appare evidente come una certa parte politica sia già in odore di campagna elettorale, a dispetto di quello che invece rappresenta il vero bene della città”.