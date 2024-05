Urbanistica, Mezzacapo (Lega) presenta "Forlì Futura": "Una riga sul passato, un modello di sostenibilità urbana"

“Nel bilancio di fine mandato dell’allora sindaco Davide Drei si fa menzione, dopo alcune analisi ed elaborazioni, di una necessaria approvazione da parte del profilo comunale di una variante al Poc prevedendo la possibilità di 97 aree commerciali. Ma non è tutto, si dice anche che le aree rese disponibili hanno avuto ricadute sia di tipo imprenditoriale, sia di maggiore e più varia offerta per i consumatori. Il tutto garantendo la necessaria sostenibilità urbanistica e ambientale. Insomma, nulla di nuovo ma che il centrosinistra e il candidato sindaco Graziano Rinaldini in questo momento di campagna elettorale omettono di dire”. Interviene il candidato della Lega, Daniele Mezzacapo che guardando avanti intende "tirare una riga e ricominciare una nuova “storia” in materia di pianificazioni commerciali".

Inizia a prendere forma anche il programma "Forlì Futura": "Si tratta di un piano quinquennale che mira a trasformare Forlì in un modello di sostenibilità urbana, migliorando la qualità della vita e rispettando i principi della Legge regionale 24 del 2017 e le direttive del Pug. Cinque le direttrici: migliorare la qualità della vita attraverso la creazione di spazi verdi e la promozione di un ambiente urbano salubre; promuovere lo sviluppo di aree urbane sostenibili e climaticamente resilienti; fermare la cementificazione e favorire il recupero e la rigenerazione urbana; valorizzare il centro storico mantenendo il suo patrimonio culturale e migliorare i servizi e la vivibilità nei quartieri periferici. Come? Incrementando la creazione di parchi urbani e giardini, promuovendo incentivi per l’edilizia sostenibile, sviluppando una rete di mobilità dolce, investendo su progetto di restauro e riqualificazione degli edifici storici e mettendo in campo programmi di sviluppo infrastrutturale e sociale per i quartieri periferici”, spiega scendendo nel dettaglio Mezzacapo.

In conclusione afferma il candidato della Lega: “Vorrei una Forlì in cui si vive bene, le aziende investono rappresentando un’opportunità di lavoro per i cittadini e un’occasione di sviluppo economico e sociale per la città. Quindi basta puntare il dito contro chi in questi 5 anni ha agito con responsabilità senza autorizzare nulla di commerciale in più rispetto a quanto approvato dal centrosinistra. Il centrosinistra e il candidato sindaco Rinaldini continuano a gridare ai quattro venti che siamo noi a proseguire con la cementificazione a distanza di un anno dall’alluvione, peccato che le aree di recente approvazione si trovino in zone non colpite dal drammatico evento del maggio 2023 continuando a fare campagna elettorale giocando sulla pelle delle persone. È arrivato il tempo di guardare al futuro con nuovi progetti e nuove idee. Al momento non mi pare che ascoltando il centrosinistra si guardi avanti, anzi si rimane ancorati al passato e alle scelte erronee delle giunte precedenti, comprese Regione e Provincia che, a traino Pd, hanno avallato le progettazioni urbanistiche che tanto contesta ora lo stesso centrosinistra”.