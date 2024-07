Scossone nella Lega prima del Consiglio: due consiglieri su tre scelgono il Gruppo Misto. A rischio la presidenza di Mezzacapo

Era già nell'aria da qualche tempo, ma è stata formalizza nella mattinata di lunedì. In vista del Consiglio comunale di martedì pomeriggio, dove tra le altre cose deve essere definita la formazione dei gruppi consigliari, due consiglieri comunali della Lega Massimiliano Pompignoli e Albert Bentivogli, avrebbero comunicato formalmente l'uscita dalla Lega e il loro ingresso nel Gruppo Misto. Questo fa sì che la Lega sarà rappresentata in Consiglio solo da Daniele Mezzacapo, il vicesindaco uscente. Questo passaggio, quindi, impedirebbe a Mezzacapo di approdare alla presidenza del Consiglio comunale, in quanto il suo ruolo “obbligato” sarebbe quello di capogruppo del Carroccio, non potendosi sovrapporre le due cariche. Inoltre altri gruppi politici reclamerebbero la presidenza del Consiglio comunale, dato il maggior numero di rappresentanti nell'Assise.