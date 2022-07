Valorizzazione dei carnevali storici, c'è un progetto di legge regionale: "Tengono vive le tradizioni locali"

C'è un progetto di legge regionale per valorizzare i carnevali storici, con una previsione di contributi già sul 2022. Il relatore è il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, secondo il quale "i carnevali storici sono un patrimonio immateriale preziosissimo dei nostri territori che, come tale, va tutelato e valorizzato. Per farlo, ci vogliono contributi sufficienti a sostenerne i costi”.

Pompignoli è stato nominato in commissione referente relatore del progetto di legge “Norme in materia di sostegno ai carnevali storici”, e si appresta a curare e seguire la discussione del provvedimento che ambisce a promuovere e valorizzare i carnevali storici dell’intera Emilia-Romagna attraverso la concessione di contributi straordinari a soggetti, sia pubblici che privati, che organizzano tali manifestazioni.



“I carnevali - spiega Pompignoli - contribuiscono a tenere vive le tradizioni storiche regionali e ambiscono a coinvolgere diverse realtà cittadine, che partecipano attivamente all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento. Inoltre, i carnevali rappresentano uno strumento di promo commercializzazione dei territori di riferimento unico nel suo genere. Alcune manifestazioni note a livello regionale e nazionale, come il carnevale di Gambettola o la Segavecchia di Forlimpopoli, riescono infatti ad innescare un importante circuito culturale e commerciale facendo confluire un vasto pubblico".

Per Pompignoli l’aspetto più importante di questo progetto di legge è "la copertura finanziaria necessaria per dare seguito agli indirizzi e alle finalità dello stesso. Per il 2022 sono previsti 250mila euro di contributi mentre per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024 le risorse scendono a 200mila euro. Questo è un aspetto che va ben approfondito - conclude il consigliere regionale -. Le risorse messe in campo per elevare i carnevali storici a punto di riferimento della tradizione popolare devono essere sufficienti e premianti di numerose realtà locali".