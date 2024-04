Vannacci e la proposta delle classi separate per i disabili, Anna Cicognani (Rinnoviamo): "La diversità è ricchezza"

“Apprendiamo con sgomento le affermazioni del generale Vannacci in merito alla separazione di bambini e ragazzi disabili nelle scuole: la sua è un'idea di scuola e di società che non ci appartiene. Certamente non appartiene neanche ai tanti docenti, dirigenti scolastici ed ai collaboratori scolastici che, da decenni, lavorano con competenza, professionalita' e impegno per un' integrazione efficace, dando attuazione ai principi stabiliti dalla nostra Costituzione". Così Anna Cicognani, docente in pensione, attualmente volontaria nel settore sindacale e candidata della lista civica RinnoviAmo Forlì.

"Le discriminatorie ed insensibili parole di Vannacci riportano a concetti in voga in periodi che preferiremmo lasciare al passato - prosegue Cicognani -. La scuola italiana, con la Legge 517 del 1977, ha abolito le classi differenziali, favorendo l'inclusione di alunne e alunni con disabilità in classi integrate, dando anche a loro l'opportunità di crescita in un paese privo di ghetti, ma ricco di solidarietà. Forse chi parla come Vannacci dovrebbe conoscere le bellissime esperienze che abbiamo nelle scuole italiane ed anche nelle scuole del nostro comune: sicuramente cambierebbe opinione. Ci auguriamo che le liste alleate a livello locale con la Lega, la stessa che ha candidato Vannacci alle elezioni europee, si dissocino da queste affermazioni".

"Siamo sinceramente colpiti dalla leggerezza con cui si effettuano questi tentativi di normalizzazione del processo di repulsione del diverso - conclude la candidata al Consiglio comunale -. RinnoviAmo Forlì si schiera dalla parte dei diritti faticosamente conquistati nel tempo e che hanno permesso a numerosi alunni e alunne con disabilità di confrontarsi con i propri coetanei e, sempre più spesso, di emergere per le proprie qualità individuali e uniche".