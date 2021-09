Venerdì si inaugura la festa del Pd a Forlimpopoli con un programma ricco di dibattiti

Da venerdì prossimo fino a lunedì 6 settembre ritorna in Piazza Garibaldi la Festa de L’Unità di Forlimpopoli. In calendario una serie di appuntamenti politici con diversi esponenti Pd tra cui Debora Serracchiani, Maurizio Castagnoli, Lucia Bongarzone.

Fra gli incontri in programma spazio anche al tema dell'università, al territorio e alla sanità locale.

Taglio del nastro venerdì 3 settembre alle 18.30 con Debora Serracchiani, presidente Gruppo Deputati PD, dopo il saluto di Maurizio Castagnoli, membro della segreteria del Circolo Pd di Forlimpopoli. Partecipa Lucia Bongarzone, responsabile nazionale Enti Locali delle Donne Democratiche. A seguire alle ore 21 musica soul e r&b con “The Pushovers”.

Si prosegue sabato 4 con un incontro alle 20.30 sul tema ”Università oggi. Davvero a misura di giovane?” con Paola Salomoni, assessora regionale alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale in dialogo con Federico Zappia, universitario e segretario Giovani Democratici forlivesi. Alle 21,15 musica con “I Santini”.

Domenica 5 settembre, alle 20.30 dibattito su “Politiche e sfide territoriali” con i sindaci PD del territorio, in dialogo con Enrico Monti, Presidente del Consiglio comunale di Forlimpopoli ci saranno Milena Garavini (Sindaca di Forlimpopoli), Daniele Valbonesi (Sindaco di Santa Sofia) e Jader Dardi (Sindaco di Modigliana). Alle 21,15 musica anni ’60 con “Duolcevita”.

Per la chiusura della festa, lunedì 6 è in calendario il dibattito su salute e sanità, con la partecipazione di Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, in dialogo con Paolo Zoffoli, membro della segreteria del Circolo PD di Forlimpopoli. Alle 21.15 la musica di “Sofia e Ale”.

Non solo politica. Durante la festa saranno attivi i tradizionali stand gastronomici con la consueta cucina romagnola, e poi musica per tutti i gusti. Dalle 19, ogni sera cena con menù fisso. L'ingresso alla festa è consentito con il Green Pass.