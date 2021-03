Parchi riqualificati e aree per cani, Bentivogli (Lega): "È solo l’inizio di un percorso"

L'amministrazione comunale di Forlì mette mano sul verde pubblico della città. "È solo l’inizio di un percorso a tappe che porterà a riqualificare i parchi cittadini per riportare le famiglie forlivesi nelle aree verdi ad alto interesse pubblico e soprattutto come mezzo di contrasto al degrado urbano", evidenzia il consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli, che aggiorna sugli interventi in atto: "L’amministrazione comunale in questo periodo sta installando sei sgambatoi per cani dislocati in diversi parchi ed aree verdi della nostra città. Vere e proprie aree dove gli animali domestici più cari all’uomo possono “sgambettare” in tranquillità all’interno di aree circoscritte e recintate. Sappiamo che gli animali domestici hanno bisogno di spazi a loro adibiti. Assicurare ambienti dove i forlivesi possessori di cani possano portare il loro amato animale è una priorità che ogni amministrazione dovrebbe mettere in agenda".

"Stiamo inoltre, all’interno di un progetto di riqualificazione, risistemando i parchi della città dimenticati dalle amministrazioni precedenti. Il parco del Ronco Lido ne è un esempio, un messaggio che viene lanciato da questa amministrazione in tema di parchi pubblici e percorsi fluviali al servizio dei forlivesi che amano il movimento e gli spazi verdi. Il rivale del fiume Ronco e Montone, rimessi a nuovo da poco, durante il giorno sono teatro degli sport all’aria aperta - evidenzia -. Nei parchi, inoltre, abbiamo stanziato fondi per sostituire giochi e attrezzature oramai vecchie, rotte o in disuso con giochi rinnovati per offrire ai più piccoli aree gioco nuove ma soprattutto sicure. Ancor di più oggi che viviamo un periodo difficile fatto di restrizioni, scuole chiuse e limiti di spostamento che portano spesso le famiglie e i propri figli, nelle belle giornate, a frequentare il parco della città più vicino a casa".