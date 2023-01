Galeata verso le elezioni per il nuovo sindaco: il centrosinistra incontra i cittadini

Galeata sarà chiamata nel 2023 ad eleggere il nuovo sindaco. Giovedì, alle 20.30, presso la sala "giovani", il centrosinistra galeatese ha promosso un incontro pubblico. I promotori sono Daniele Valbonesi, Gilberto Gardini, Ettore Zanotti, Marco Chiarini, Sara Quadrelli e Efrem Bandini. "Ci avviciniamo al periodo elettorale e lo facciamo con la volontà di dare vita ad una lista civica in maniera trasparente, larga e inclusiva, una lista creata con e tra i cittadini, senza “incontri segreti” e senza decisioni prese da un numero ristretto di persone e tramite contatti nascosti - esordiscono -. Dobbiamo guardare al futuro con la volontà di migliorare il nostro paese, cambiando le cose che non vanno. Desideriamo riallacciare i fili di un tessuto sociale in un territorio che ha tante potenzialità ma che deve superare le divisioni, le ferite, i litigi che hanno contraddistinto gli ultimi lustri".

"Abbiamo intenzione di farlo con alcune proposte, con lo sguardo rivolto al futuro e mettendo al centro le giovani generazioni - proseguono i promotori dell'incontro -. A differenza di quanto avvenuto durante le passate elezioni locali, vogliamo aprire un dialogo e creare un programma che non si basi sullo scontro, sulle divisioni, sulle critiche fini a se stesse. Pensiamo che la politica, che nella nostra Galeata ha vissuto momenti alti, possa tornare nell'accezione più nobile del termine mettendosi a disposizione di un cambiamento necessario, sentito anche dai cittadini, basato su responsabilità, rispetto delle istituzioni, condivisione, trasparenza e idee da mettere in campo".