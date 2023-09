Verso il 2024, Paola Casara confermata alla presidenza di Forlì Cambia. "Propulsore al fianco di Zattini"

Si rinnova il Consiglio direttivo dell'associazione Forlì Cambia. L'assemblea annuale, che si è svolta alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, ha confermato alla presidenza Paola Casara. Quest'ultima ha ribadito "il valore civico dell'associazione e della Lista Civica Forlì Cambia che con il suo risultato straordinario nel 2019, ha contribuito alla storica vittoria del Sindaco Zattini". "I valori civici, la trasversalità, l'appartenenza a mondi sociali, culturali ed economici sono il vero motore dell'associazione che in questi 4 anni ha continuato nel suo lavoro di sostegno all'amministrazione Zattini, attraverso i tanti momenti di informazione e divulgazione aperti alla cittadinanza", ha aggiunto.

"Adesso ci apprestiamo ad una fase nuova della vita associativa che ci porterà verso le prossime elezioni amministrative del 2024. Quella che rappresentiamo e sosteniamo - ha proseguito Casara - è la Lista civica Forlì Cambia, del sindaco Zattini, attraverso la quale, con la maturità di questi anni e i tanti nuovi ingressi in associazione, contiamo di essere la propulsione per confermare il consenso dell'elettorato moderato e civico della città, sempre in sintonia con i partiti che appoggiano l'Amministrazione".

Il sindaco Zattini nel suo intervento ha ripercorso gli ultimi 4 anni, "costellati da cambiamenti sociali, economici e naturali importanti. Ciononostante abbiamo saputo dare una progettualità, opere e iniziative già realizzate o in via di conclusione che hanno rimesso in moto la città. La Lista Civica è stata la vera sorpresa del 2019. Anche grazie a contributo di questo gruppo di persone abbiamo saputo dimostrare che la città è stata rispettata nella sua storia e in tutte le componenti sociali". Fanno parte del direttivo dell'associazione Forlì Cambia Loris Ceredi, Stefano Gagliardi, Daniela Gimelli, Lorella Mignogna, Caterina Rondelli e Simone Valmori.