Verso il Congresso del Nuovo Partito Democratico: incontro pubblico nel Salone Comunale di Forlì

Domenica alle 9,30 nel Salone Comunale del Comune di Forlì il Partito Democratico Forlivese, in collaborazione con Articolo Uno Forlì, organizza un incontro sul Congresso Costituente del Nuovo Partito Democratico. "Sarà l'occasione - dichiara il segretario Daniele Valbonesi - per condividere il percorso che stiamo attraversando e che si concluderà con le primarie aperte nel prossimo febbraio. Lo faremo attraverso un messaggio da parte dei garanti Enrico Letta e Roberto Speranza e con la presenza di Luigi Tosiani e Roberta Agostini, componenti del comitato costituente".

“In un momento complesso per le forze progressiste in tutto il mondo, - prosegue il segretario dem - e dopo la sconfitta subita alle elezioni politiche del 25 settembre scorso, è evidente che dobbiamo capire cosa è successo, cosa sta accadendo in una società in forte cambiamento e con che partito riprendere le battaglie per un paese più giusto, che combatta le disuguaglianze, che metta al centro i temi del lavoro, della sanità e della conoscenza e abbia chiaro che la prima emergenza è il contrasto ai cambiamenti climatici". Assieme agli ospiti già citati interverranno Valbonesi e Monica Fucchi, coordinatrice di Articolo Uno Forlì.