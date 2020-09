Verso il referendum, in streaming l'incontro "La posta in gioco. Per un voto consapevole"

Giovedì alle 21, in diretta streaming sul canale YouTube dell'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro o direttamente collegandosi su zoom, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica propone "La posta in gioco. Per un voto consapevole". Una serata formativa e di confronto in vista della consultazione per modifica degli articoli 56, 57, 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari. Interverrà il professor Agatino Lanzafame, docente di Diritto Costituzionale. L'incontro streaming avrà la durata di circa 1 ora e prevede un primo inquadramento tecnico iniziale da parte del professor Lanzafame per poi lasciare spazio a domande ed interventi. Troverete i link per seguire l'incontro ed ulteriori info su: www.acforli.it

