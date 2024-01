Verso le elezioni, Confcommercio: "Proporremo a tutti i partiti la richiesta di riequilibrio della rete commerciale"

"Il sindaco uscente, Gian Luca Zattini, e Graziano Rinaldini, uomo del mondo cooperativo - a lungo presidente di Formula Servizi. Sono loro, rappresentanti rispettivamente di centrodestra e centrosinistra, i due pesi massimi che si sfideranno alle prossime elezioni amministrative per diventare sindaco di Forlì": ne è convinto Alberto Zattini, direttore di Confcommercio, anche se di RInaldini non è ancora arrivata l'ufficializzazione. "Da parte nostra il fatto che il Partito Democratico abbia individuato il suo candidato è positivo - ragiona Zattini direttore di Ascom-Confcommercio Forlì -. Su Rinaldini abbiamo già avuto modo di esprimere pubblicamente la nostra valutazione positiva".

Ed ancora Alberto Zattini: "Ascom-Confcommercio, come sempre, non prenderà le parti di nessuno. Noi facciamo gli interessi solo dei nostri associati. Riteniamo positivo il fatto che il Pd abbia il suo candidato perché a questo punto si potrà iniziare a parlare di programmi. Noi preferiamo le cose concrete alle polemiche che non portano da nessuna parte". L'associazione di categoria ha messo nero su bianco il programma che consegnerà ai candidati: "Il documento, che renderemo pubblico come ogni legislatura, tiene conto di quello che è stato fatto ma anche, purtroppo, di quello che non è stato fatto in questi anni, e non mi riferisco soltanto all'operato dell'amministrazione uscente".

Tra quello che Confcommercio proporrà ai candidati - e che chiederà poi di concretizzare alla futura amministrazione -, Zattini indica "il raggiungimento dell'equilibrio della rete distributiva. Oggi, è sotto gli occhi di tutti, questo equilibrio non c'è, perché l'amministrazione comunale, portando avanti progetti approvati nella legislatura precedente, ha reso possibile lo sviluppo di un segmento di città - quello di via Bertini e della zona vicina al casello autostradale, per capirci -, a discapito del centro storico".

"Noi - prosegue Zattini - continueremo a chiedere pari dignità per la rete distributiva tradizionale e per le piccole e medie imprese, presidio territoriale anche in termini di sicurezza e socialità". Si chiede poi "un piano organico per lo sviluppo del centro storico, promesso in campagna elettorale, ma svanito poi nel corso di questa legislatura", fino a politiche della sosta "in grado di mettere sullo stesso piano i poli commerciali con il centro storico". Un passaggio infine sulla rete infrastrutturale. "Che i collegamenti con le vicine Cesena e Ravenna siano difficoltosi ce lo segnalano quotidianamente i nostri associati. Sia chi fa impresa sia i cittadini non possono essere obbligati, per i loro spostamenti, ad utilizzare strade in queste condizioni. Gli iter per la nuova Ravegnana e per il collegamento veloce Forlì-Cesena devono, nel rispetto della normativa, accelerare al massimo. “Inizieremo a parlare di programma e di cose da fare per la Città, già da lunedì quando incontreremo la prima forza politica, una delegazione di Fratelli d’Italia, guidata dal Alice Buonguerrieri.”