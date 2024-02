Verso le elezioni, Forza Italia inaugura la sede in Piazza Saffi. Inaugurazione con il sottosegretario Tullio Ferrante

Venerdì prossimo alle 10.15 in piazza Saffi 15 sarà inaugurata la sede elettorale di Forza Italia, con una pubblica manifestazione, in occasione della visita a Forlì del sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante. Interverranno anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e la deputata e presidente del coordinamento di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari.

"In vista delle elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo apriamo una sede di Forza Italia nel centro storico di Forlì per informare chi ne vuole sapere di più sul diritto dovere di andare a votare, sul nostro programma, i principi e i valori di Forza Italia e su quello che vuole Forza Italia in Europa - afferma la deputata Tassinari -. Inoltre, la nostra sede farà anche da supporto alla lista di Forza Italia che si sta costituendo per partecipare alle elezioni comunali di Forlì sempre nella stessa data di giugno".

"La nostra lista in appoggio al sindaco Zattini sarà formata da una trentina di candidati, donne e uomini, giovani e adulti, motivati e impegnati, persone autorevoli e del mondo del lavoro e delle professioni, che si riconoscono nel centro moderato e nei valori della libertà, giustizia, solidarietà, pace, Europa e atlantismo - prosegue la deputata -. La sede di Forza Italia sarà anche un punto di riferimento di tutti quei cittadini che volessero darci suggerimento sul programma per amministrare Forlì nei prossimi cinque anni e per chi sarà eletto al Parlamento europeo”. Al termine dell’inaugurazione della sede elettorale di Forza Italia in piazza Saffi, seguirà la visita del Sottosegretario Ferrante al cantiere del Terzo Lotto della Tangenziale Est.