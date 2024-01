Verso le elezioni, i riformisti danno vita a "Rinnova Forlì": "Vogliamo costruire un'alternativa all'attuale progetto di governo miope"

Lo scopo è quello di "animare a livello culturale e politico la vita cittadina dei prossimi anni". Si è costituita l'associazione "Rinnova Forlì": primo atto è stato il "Tavolo di Centro" dei riformisti "per riunire in un unico movimento politico-culturale che parta dal basso e dal territorio di Forlì, tutti coloro che credono in una visione di un'Europa federale, solidale, protagonista nel generare fiducia per un futuro di pace e benessere. L'obiettivo è portare progetti ed idee nuove per il rilancio di Forlì. Una Forlì agganciata al treno europeo, protagonista di un'Europa rinnovata con l'obiettivo di un futuro brillante per il nostro territorio e le generazione future". Mercoledì si è svolta un'assemblea alla presenza di circa 60 persone e nei principali soggetti politici del centro riformista. Tra i promotori ci sono Antonio Morgagni, Andrea Laghi, Francesco Marino, Agnese Fiumi, Daniele Mambelli, Stefano Giunchi, Fosco Foglietta, Danilo Casadei, Franca Patuelli, Enzo Prati, Anna Cicognani, Francesca Resta, Loretta Fiorentini, Alessandra Bucchi, Francesco di Biasi, Paolo Semprini e Silvia Ferrando.

Nel documento elaborato si fa riferimento anche all'alluvione dello scorso maggio: "La mala gestione della tragica vicenda ha accresciuto l’insoddisfazione nei confronti del governo della città. L’amministrazione non ha accettato nessuna forma di collaborazione. Le proposte del Comitato Unitario Vittime dell’Alluvione di convocare una conferenza dei servizi tra tutti gli enti interessati, di formare un tavolo tecnico di concertazione, di proporre il rifacimento dei piani di emergenza e di protezione civile che sono apparsi a tutti scadenti ed inefficienti, di istituire una task force per lavorare sui progetti di messa in sicurezza che potesse coordinarsi almeno con i comuni dell’Unione, non sono state prese in considerazione. L’amministrazione comunale è sembrata immobile e poco efficiente, dopo molti mesi non ha ancora deciso come utilizzare le risorse economiche provenienti dalle donazioni volontarie in aiuto alla popolazione alluvionata". Inoltre "si è limitata a gestire l’ordinarietà delle cose, nascondendo i problemi, evitando prese di posizioni e strumentalizzando contro la Regione od altri enti tutto ciò che ancora oggi non funziona e mette in apprensione tanti cittadini e tante imprese".

"Per portare avanti un progetto di rinnovamento della città, per imprimere un cambio di marcia che ci avvicini all’Europa e per migliorare le prospettive di benessere economico e sociale, dobbiamo osare progettando assieme agli uomini e le donne di questo territorio una visione per i prossimi cento anni - viene aggiunto -. Vorremmo che i partiti che si riconoscono nell’area centrale, liberale e riformista e le eventuali associazioni culturali o liste civiche fossero pronti a sedersi attorno ad un tavolo per costruire un progetto di governo per la città di Forlì, alternativo a quello attuale che si è dimostrato miope, schiacciato su posizioni anti europee e conservatrici, arroccato ed isolato rispetto agli altri livelli istituzionali come dimostrato dalla recente drammatica alluvione. Desideriamo per questo a Forlì un confronto costruttivo con la società civile, aperto anche alle collaborazioni con le liste civiche o associazioni culturali che vorranno dialogare su programmi ed idee al di là delle convenienze o delle collocazioni geografiche della politica della destra e della sinistra. Il nostro appello per "Rinnovare Forlì" è finalizzato a realizzare un disegno di città che parta dalla partecipazione di tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo per costruire una piattaforma programmatica moderata, liberale e riformista arrestando il decadimento e la deriva attuale".

"Occorre dare gambe a un soggetto politico che si muova in una logica collaborativa di provincia romagnola, che pensi alla Romagna come al cuore dell’Europa, che superi le divisioni Forlì-Cesena rilanciando l’integrazione delle infrastrutture esistenti e la costruzione di quelle nuove in una logica di riduzione delle distanze con le principali capitali europee - si legge ancora nel documento -. Vorremmo un movimento di uomini e donne che si impegna per valorizzare Forlì e renderla protagonista di una Europa Rinnovata, con l’obiettivo di un futuro brillante per il nostro territorio e le generazioni future". "Nelle prossime settimane continueremo a raccogliere le adesioni e cominceremo ad analizzare le idee che ci stanno cuore - viene annunciato -. Il prossimo incontro sarà di nuovo martedì 30 gennaio nella sede del Circolo Asyoli in corso Garibaldi 280".