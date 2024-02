Verso le elezioni, il Partito Comunista Italiano in Piazza Saffi: "Portiamo i bimbi a giocare insieme"

Ci sarà anche il simbolo del Partito Comunista italiano sulle schede elettorali per le prossime elezioni comunali di Forlì. "Ci impegniamo ad essere attivi sul territorio, partecipando a diverse iniziative e presentando il proprio programma agli elettori - viene annunciato attraverso una nota -. Siamo convinti che coloro che difendono i valori dei diritti umani, della giustizia, dell'antifascismo, e che credono nei principi di libertà e uguaglianza sanciti dalla Costituzione italiana, ci sosterranno con convinzione".

Per la prima iniziativa, il PCI sarà presente domenica in Piazza Saffi a Forlì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, "portando il pensiero ai bambini, che hanno diritto di vivere in un mondo in pace, senza guerre e senza ipocrisie, a partire da quelli palestinesi. Questa iniziativa sarà proposta assieme ad altre in Venezia e nelle principali piazze italiane. Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare a questo momento di confronto e di condivisione, per contribuire a costruire una Forlì più giusta e solidale".