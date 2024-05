Verso le elezioni, il Prc si riunisce in assemblea. E si parlerà anche di ripartenza post-alluvione

Sabato alle ore 15,30 presso la federazione del Prc in via Locchi 7/d si terrà un incontro con iscritti e simpatizzanti. "A quasi un anno dall'alluvione e alla conseguente devastazione dei locali e perdita di tutti gli arredi e strumenti tecnici si discuterà su come procedere per fare vivere pienamente un luogo che vuole essere non solo una una sede politica, ma un centro di elaborazione culturale e sociale aperto alle istanze alternative presenti a Forli", si legge nell'ordine del giorno firmato dal segretario del Prc, Bruno Basini. Altro argomento saranno le elezioni europee, con la lista "Pace Terra Dignità" che concorrerà in tutte le circoscrizioni (a Forlì sono state raccolte circa 400 firme).