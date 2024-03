Verso le elezioni, il sostegno di Rete Civica a Forlì Cambia: "Ottimo operato del sindaco Zattini"

"Rete Civica - Progetto Emilia Romagna" ufficializza l'adesione alla lista "La Civica - Forlì Cambia" a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Gian Luca Zattini. "La nostra associazione da tempo promuove il civismo come base di ogni politica locale e territoriale - spiega il presidente di "Rete Civica", Alex Bianchi -. Il nostro scopo è quello di assistere e coadiuvare politicamente le realtà esistenti per sostenerle nel loro processo di crescita ed affermazione. A Forlì il sindaco Zattini e la lista "La Civica – Forlì Cambia" che lo rappresenta è sicuramente un esempio di come il civismo possa strutturarsi ed affermarsi anche in presenza delle compagini partitiche nazionali".

Alla presentazione della lista civica, avvenuta sabato scorso, "Rete Civica" era presente con consiglieri Regionali Marco Mastacchi e Simone Pelloni. Un modo, spiega Bianchi per rappresentare "la vicinanza e la comunione di intenti di entrambe le realtà civiche ed affermare l’ottimo operato del sindaco Zattini. Dopo gli incontri dei mesi scorsi con la presidente Paola Casara nonché assessora del Comune di Forlì, abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione importantissimo per lo sviluppo del territorio Forlivese e non solo. Pertanto la nostra è una completa e fattiva adesione al progetto civico forlivese e saremo affianco alla lista civica ed al sindaco per dargli ogni tipo di supporto, non soltanto in questa campagna elettorale, ma in tutti i prossimi 5 anni di governo".