Verso le elezioni, incontro di Fratelli d'Italia sulla viabilità: Bongiorno: "Con l'amministrazione Zattini la città si è rimessa in moto"

Un nuovo appuntamento di Fratelli d'Italia Forlì - “Infrastrutture, Pnrr, mobilità e viabilità” - è in programma per venerdì alle 18,30 in Sala Randi, in via delle Torri 13. Un incontro promosso dal Gruppo consiliare FdI in Comune che sarà aperto dai saluti della capogruppo Emanuela Bassi. Seguirà un confronto di idee con i cittadini sulle tematiche trattate, introdotto e moderato dal coordinatore comunale Vincenzo Bongiorno.

"Continua il percorso di confronto con i cittadini e di costruzione partecipata delle nostre proposte programmatiche - rimarca Bongiorno - e siamo lieti di registrare crescente interesse da parte dei forlivesi. Con l’Amministrazione Zattini Forlì si è rimessa in moto e si è rivitalizzata: anche il fronte delle infrastrutture, mobilità e viabilità ha ripreso un impulso che non si vedeva da decenni. Basterebbe anche soltanto vedere il numero di cantieri in corso per cogliere l’entità di questa ripartenza".

Il coordinatore di Fratelli d'Italia Forlì poi aggiunge: “Non va mai dimenticato come, dopo quasi cinquant’anni di fila di governo della città dal 1970 al 2019, i sindaci di sinistra, espressione del Partito Comunista, poi Pds, Ds ed infine Pd, abbiamo lasciato in eredità importanti nodi infrastrutturali irrisolti, trascurando inoltre l’obiettivo di una Romagna integrata nei collegamenti, funzionali allo sviluppo imprenditoriale del territorio".