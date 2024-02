Verso le elezioni, "Noi moderati" al fianco della lista civica pro Zattini: "Vogliamo dare il nostro contributo"

"Siamo parte della coalizione vittoriosa alle elezioni politiche del settembre 2022. Il nostro gruppo parlamentare sta garantendo un importante supporto all’azione di governo. Vogliamo portare il nostro contributo anche qui a Forlì, ed essere protagonisti, insieme alla lista civica "Forlì Cambia" ed ai partiti alleati, nell’impegno di confermare Gian Luca Zattini come sindaco della città per altri cinque anni”. Così Francesco Coppi, coordinatore regionale di Noi Moderati, il partito di Maurizio Lupi e Giovanni Toti.

“Con i nostri valori cristiani, liberali e riformisti, di responsabilità e di moderazione, possiamo davvero fare la differenza in una campagna elettorale che si preannuncia impegnativa. Noi siamo pronti”, prosegue Coppi, che conferma quindi il pieno sostegno di "Noi Moderati" alla candidatura di Zattini. "Ha fatto molto bene in questo primo mandato, guidando con grande capacita ed efficacia un'amministrazione che ha guardato avanti e che ha fatto investimenti e progetti pur nelle enormi difficoltà del periodo storico - aggiunge -. Anche personalmente, da scout a scout, ammiro la sua determinazione, le notevoli doti di sintesi e di mediazione, nell’interpretare la sua azione come sindaco di tutti. Siamo sicuri che Forlì vorrà avere Zattini alla guida della città per il prossimo quinquennio per completare il lavoro iniziato".

"Da parte nostra lo sosterremo convintamente, così come convintamente forniremo il nostro contributo per il successo della lista civica guidata da Paola Casara, assessora uscente di grandissime capacità ed esperienza, una persona radicata nella città e nel suo tessuto sociale, un valore aggiunto per Forlì e per la futura amministrazione", conclude Coppi.