Verso le elezioni, nuovo appuntamento di ascolto con il candidato del centrosinistra Graziano Rinaldini

Prosegue la campagna di ascolto dei cittadini del candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini: nuovo appuntamento organizzato dai Circoli Pd di Ca’ Ossi, San Martino in Strada, Grisignano, Collina, Ravaldino in Monte, Vecchiazzano-San Lorenzo, per giovedì, alle 20:30 nella sala al primo piano del Bar Ca’ Ossi in via Don Minzoni, 35 a Forlì. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e sono l’occasione per incontrare Rinaldini, in un dialogo sui temi cardine per la città e i cittadini.