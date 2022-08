Verso le elezioni politiche, rilascio dei certificati elettorali: aperture straordinarie per l'Ufficio Elettorale

Previste aperture straordinarie per l'Ufficio Elettorale del Comune di Forlì per consentire il rilascio delle certificazioni elettorali per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni della a Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre. Porte aperte giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17, venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, mentre domenica e lunedì dalle 8 alle 20. Per l’ingresso all’Ufficio Elettorale in Piazzetta della Misura 5 occorre preventivamente telefonare allo 0543 712864.