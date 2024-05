Verso le elezioni, presidenti e scrutatori di seggio: come candidarsi, le informazioni utili

Si avvicina la chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno, con i cittadini forlivesi chiamati ad eleggere il nuovo consiglio comunale e rinnovare il parlamento europeo. In vista delle prossime elezioni europee ed amministrative il Comune di Forlì informa che cittadini iscritti all’albo degli scrutatori possono dare la propria disponibilità alla nomina. "Coloro che sono già iscritti all’Albo degli scrutatori e vogliono rendere la propria disponibilità a prestare servizio nei seggi elettorali, sono invitati a manifestare la propria volontà compilando il modulo “Disponibilità scrutatori per Elezioni Europee e Amministrative” entro venerdì 10 maggio alle ore 13", informa l'amministrazione comunale. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.comune.forli.fc.it. L'eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco è previsto il 23 e il 24 giugno.